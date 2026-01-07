Situazione meteo a Verona e provincia: zero neve, freddo, gelo e domani sarà ancora peggio.

Il sole non scalda il gelo: Verona si risveglia nella morsa del freddo e domani la situazione meteo sarà ancora peggio. Il rientro al lavoro e a scuola dopo le festività avviene sotto la morsa di un freddo glaciale che sta sferzando tutto il territorio veronese. Secondo i dati rilevati da Meteo4 Verona questa mattina, mercoledì 7 gennaio, la provincia sta vivendo una fase climatica “cruda” e decisamente notevole per il periodo, con un filotto di giornate gelide che prosegue ininterrottamente dal giorno di Capodanno.

Temperature da brividi.

Mentre le massime in pianura faticano a superare la soglia dei 5°C, sono le ore notturne a far registrare i valori più impressionanti. Nella notte appena trascorsa, la colonnina di mercurio è precipitata oltre lo zero, con picchi che hanno sfiorato i -9°C. Ecco la classifica delle località più fredde registrate dai sensori di Meteo4.

Colognola ai Colli : -8.9°C.

: -8.9°C. Parona di Valpolicella : -7.6°C.

: -7.6°C. Castelnuovo del Garda (campagna) : -7.4°C.

: -7.4°C. Arbizzano di Negrar Zai : -7.3°C.

: -7.3°C. Palù di Zevio: -7.3°C.

Neve: Verona ancora “all’asciutto”.

Se ieri la neve ha imbiancato diffusamente l’Emilia, le Marche e persino Jesolo nella laguna Veneta, Verona è rimasta a guardare. Le previsioni per i prossimi giorni non sembrano voler invertire la tendenza: per venerdì è atteso un nuovo peggioramento, ma a causa di dinamiche atmosferiche sfavorevoli, i fiocchi bianchi si fermeranno molto più a nord, lasciando il Veronese ancora una volta senza il manto nevoso.

L’attenzione resta però alta per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, che si preannuncia ancora più gelida di quella odierna.