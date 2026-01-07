Progetto “Viali alberati” anti caldo: tra due mesi iniziano i lavori

Marciapiedi larghi e viali alberati a Verona: ecco il piano da 520mila euro contro le isole di calore.
Verona si fa più verde con il piano anti caldo nei quartieri: tra meno di due mesi entrerà nella fase operativa il progetto “Viali alberati”. Si tratta di un intervento strategico pianificato nel 2024, come spiegato dall’assessore Federico Benini sui social, che punta a ridisegnare il volto di alcune importanti arterie cittadine. L’opera, che si sviluppa lungo la direttrice nord/est – sud/ovest, coinvolgerà tre quartieri chiave della città: Borgo Santa Croce (via Scarlatti), Stadio (via Negrelli) e Santa Lucia (via Santa Elisabetta).
Una trasformazione urbana da 520mila euro.
Il Comune di Verona ha stanziato un investimento di circa 520mila euro, attingendo interamente a fondi propri, per finanziare una riqualificazione profonda dello spazio stradale. L’obiettivo non è solo estetico, ma funzionale: il progetto prevede infatti l’allargamento dei marciapiedi per garantire maggiore sicurezza ai pedoni, la creazione di percorsi ciclabili e l’inserimento di nuovi filari di alberi.
Benefici per l’ambiente e la sicurezza.
L’intervento mira a restituire qualità alla vita di quartiere attraverso diversi vantaggi.
- Microclima e salute: i nuovi alberi aiuteranno a ridurre le isole di calore urbano e a migliorare la qualità dell’aria.
- Sicurezza stradale: la ridistribuzione degli spazi favorirà una mobilità più dolce per pedoni e ciclisti.
- Resilienza idrica: le nuove sistemazioni del suolo e la presenza di vegetazione contribuiranno all’assorbimento dell’acqua piovana, limitando il rischio di allagamenti localizzati.