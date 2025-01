Lunga vita ai Queen: il tributo al Teatro Nuovo di Verona

Al Teatro Nuovo di Verona “Long Live the Queen”: il tributo alla band leggendaria.

La serata di domenica 26 gennaio si preannuncia magica per i fan dei Queen: al Teatro Nuovo di Verona alle 20:30 lo spettacolo “Long Live the Queen”. Un tributo che promette di riportare sul palco l’energia e l’emozione dei leggendari concerti della band britannica.

L’evento, descritto come uno dei migliori tributi ai Queen in Europa, vedrà protagonisti i Break Free – Queen Tribute Show, una formazione internazionale acclamata per la loro straordinaria capacità di ricreare l’atmosfera unica che solo Freddie Mercury e compagni sapevano offrire.

La scaletta assembla tutti i brani più iconici della band: da “Bohemian Rhapsody” a “We Will Rock You”, passando per “Don’t Stop Me Now” fino a “The Show Must Go On”. Ma questa edizione riserva anche delle novità, tra cui ospiti speciali, un incredibile spettacolo di luci e momenti inediti che renderanno lo show ancora più coinvolgente.

“Long Live the Queen” non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nel mondo del rock. Grazie alla qualità delle performance, gli spettatori avranno l’impressione di trovarsi di fronte alla band originale. È un’occasione per vivere, o rivivere, l’energia e il carisma che hanno reso i Queen un fenomeno globale.