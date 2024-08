Lingue e Letterature straniere: la strategia di internazionalizzazione di Univr

Lingue e Letterature straniere: la strategia di internazionalizzazione dell’Università di Verona.

Lingue e Letterature straniere è una strategia di internazionalizzazione proposta dall’Università di Verona. Questa disciplina si distingue anche per il suo forte orientamento all’interdisciplinarità in prospettiva interculturale e professionalizzante. Inoltre è riconosciuto dal Ministero dell’Università come centro accademico di eccellenza nell’ambito delle Digital Humanities e delle Inclusive Humanities.



I tre corsi di studio triennali.

Sono: Laurea in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale. Laurea in Lingue e Letterature per l’Editoria e i Media Digitali. Laurea in Lingue e Letterature straniere. Questi sono articolati in sette curricula, ciascuno progettato per offrire un’esperienza formativa ricca, diversificata e professionalizzante.

Scambio internazionale.

La didattica è ulteriormente valorizzata dalle numerose opportunità di scambio internazionale offerte dal programma Erasmus+ e da una particolare attenzione alle misure inclusive, anche in ambito digitale. In particolare, grazie al Progetto di Eccellenza 2023-2027 focalizzato sulle Inclusive Humanities, il Dipartimento dedica particolare attenzione alla didattica sperimentale di alta qualificazione per il superamento delle disparità di genere, economiche, sociali e culturali all’interno dell’università, con significative ricadute anche sulla società.

Dopo il percorso: possibilità.

Dopo aver terminato il percorso triennale, le/gli studenti hanno la possibilità di proseguire con i due

corsi di studio magistrali, entrambi internazionalizzati, caratterizzati da una forte tensione all’internazionalizzazione e da un’elevata qualificazione. La laurea magistrale in Languages,

Literatures and Digital Culture, interamente erogata in lingua straniera, permette di conseguire un

doppio titolo di studio con l’Università della Coruña in Spagna e l’Università di Grenoble-Alpes

in Francia.

Il titolo di studio viene riconosciuto in Italia e nel paese estero prescelto, arricchendo il

profilo internazionale delle e degli studenti. Inoltre, a partire dall’anno accademico entrante

(2024/25), la Laura Magistrale in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale

introdurrà il nuovo curriculum internazionalizzato “Languages for Intercultural Trade” accanto

ai già consolidati percorsi di “Promozione del turismo” e “Relazioni commerciali internazionali.”

Questo nuovo curriculum è focalizzato sul plurilinguismo e sull’interculturalità nel commercio

internazionale.