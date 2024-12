La prestigiosa biblioteca dei lieviti accoglie il lievito madre Bauli

Bauli, il suo lievito madre entra nella prestigiosa biblioteca dei lieviti che si trova in Belgio.

Il lievito madre di Bauli, eccellenza veronese, è stato ufficialmente inserito nella Sourdough Library di Puratos a Sankt Vith, in Belgio. La biblioteca, parte del Sourdough Institute, è un centro di riferimento mondiale per la conservazione e lo studio della biodiversità dei lieviti naturali, con una collezione che oggi conta 155 esemplari registrati provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il 4 dicembre scorso, Fabio Di Giammarco, Ceo del Gruppo Bauli, e Alberto Molinari, general manager di Puratos Italia, hanno formalizzato l’ingresso del lievito madre “Futura” nella collezione, alla presenza di Pierre Tossut, Ceo globale di Puratos. “Futura” viene rinfrescato quotidianamente seguendo un metodo artigianale tramandato da oltre un secolo ed è alla base di tutti i prodotti Bauli.

La Sourdough Library, fondata nel 2013, non solo custodisce lieviti naturali da tutto il mondo, ma promuove la ricerca e la valorizzazione delle tradizioni della panificazione naturale. L’inclusione di “Futura” nella biblioteca è un riconoscimento importante per Bauli, che sottolinea il valore storico e culturale del suo lievito madre e ne garantisce la conservazione per le generazioni future.