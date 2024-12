Investito a Negrar, pedone trasportato in codice rosso all’ospedale

Incidente ad Arbizzano di Negrar, pedone investito: è grave.

Pedone investito a Negrar: una persona è stata investita nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, mentre si trovava in via Leonardo da Vinci, ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella. Erano circa le 15.15, sconosciute al momento le cause dell’investimento.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica. La persona investita, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata portata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)