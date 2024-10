Leroy Merlin ricerca personale: 17 i posti di lavoro disponibili. Come candidarsi.

A Verona Leroy Merlin Italia è alla ricerca di personale: l’azienda, specializzata in soluzioni per la casa, offre 17 opportunità di lavoro. Il punto vendita di Verona ricerca persone per il ruolo di venditore, con posizioni disponibili anche nelle province di Vicenza, Treviso e Venezia.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare a Verona, dove potranno mettere a frutto la propria esperienza nella vendita e sviluppare nuove competenze nel campo della ristrutturazione e decorazione della casa. I nuovi venditori riceveranno formazione pratica sul campo e potranno seguire corsi di e-learning su temi di vendita e digitalizzazione.

I dipendenti lavoreranno su turni di cinque giorni settimanali, con accesso a benefit aziendali, sconti e percorsi di crescita professionale. Leroy Merlin cerca persone con diploma o laurea, esperienza nella vendita e un forte spirito di iniziativa.

Per chi è alla ricerca di una nuova sfida professionale e desidera unirsi alla squadra di Leroy Merlin, tutti i dettagli sull’azienda e le modalità di candidatura sono disponibili a questo link.