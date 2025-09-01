Aperte le iscrizioni all’Università Permanente di Verona

Al via oggi le iscrizioni all’Università dell’Educazione Permanente di Verona.

Da oggi, lunedì 1° settembre, si aprono ufficialmente le iscrizioni all’Università dell’Educazione Permanente (UEP) del Comune di Verona, un’istituzione che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per i cittadini veronesi. C’è tempo fino al 30 settembre per riservare il proprio posto all’anno accademico 2025-2026.

Il nuovo programma prevede 103 insegnamenti: 55 corsi, 36 conferenze e 12 laboratori. Un’offerta ampia e variegata che spazia dalla letteratura alla storia, dalle lingue straniere all’arte, fino alla medicina e alle scienze. Le attività si svolgeranno da ottobre a maggio, al mattino e al pomeriggio, principalmente nelle aule di piazzetta S. Eufemia e, per alcuni corsi, al Teatro Camploy in via Cantarane.

“Investire nella formazione permanente significa migliorare la qualità della vita in ogni fase dell’esistenza – spiegano dall’organizzazione – perché imparare, condividere e coltivare nuove passioni aiuta a crescere e a contrastare l’isolamento sociale”.

Le iscrizioni sono riservate ai residenti nel Comune di Verona e si possono effettuare sia online (sul sito uep.comune.verona.it) sia in presenza presso la sede di piazzetta S. Eufemia 1. La quota di partecipazione è di 50 euro, da pagare esclusivamente tramite PagoPA entro il 30 settembre. Per completare l’iscrizione è necessaria anche una fototessera per il rilascio della tessera UEP.

Novità importante riguarda i laboratori più richiesti: pittura, teatro, lanterne di carta e grafologia. Le prenotazioni, riservate a chi avrà già concluso l’iscrizione, saranno possibili online dall’1 al 3 ottobre.

Il calendario accademico completo, insieme al dettaglio dei corsi e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito uep.comune.verona.it. Per ulteriori informazioni è attiva la segreteria al numero 045 8005659 o via mail a uep@comune.verona.it.