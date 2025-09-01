Enotturna 2025, a Soave una corsa da record con 300 atleti

Edizione da record per l’Enotturna 2025: Soave capitale del podismo serale.
È stata un’edizione da record quella dell’Enotturna 2025, la corsa competitiva di 9 chilometri a Soave, organizzata dal gruppo sportivo Valdapone, già noto per la celebre Montefortiana.
Il percorso, suddiviso in tre giri nel cuore del centro storico, ha visto la partecipazione non solo di atleti locali, ma anche di squadre provenienti da diverse province italiane, da Mantova a Rovigo, da Venezia fino a Torino, Firenze e Napoli.
“Questa manifestazione va oltre l’aspetto sportivo – ha sottolineato il sindaco Matteo Pressi – perché rappresenta anche un’occasione importante di promozione turistica per il nostro territorio, proprio alla vigilia della fine della stagione estiva”.
A impreziosire la competizione, la presenza di nomi di spicco del podismo italiano come Marco Fontana Granotto, campione italiano di cross 2023, Mattia Tanara, vincitore del Giro della Montagna, e l’atleta Elisa Presa, ai vertici nazionali della sua categoria.