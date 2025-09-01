Fiamme spente a Oppeno, ma la Procura sequestra lo stabilimento dell’incendio a Villafontana.

Dopo l’incendio, è tornata la calma a Villafontana, tra Bovolone e Oppeano: fiamme domate e stabilimento sotto sequestro. Infatti ieri sera un violento incendio aveva interessato lo stabilimento Geofin, azienda che produce prodotti chimici per l’agricoltura. Dopo ore di lavoro ininterrotto, le squadre dei Vigili del fuoco sono riuscite a spegnere del tutto le fiamme nella notte.

La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio dell’immobile, provvedimento necessario per consentire agli inquirenti di accertare l’origine del rogo e l’eventuale coinvolgimento di sostanze infiammabili presenti nello stabilimento.

Già nelle prime fasi dell’intervento, quando le fiamme erano particolarmente estese, si era ipotizzato che a bruciare potessero essere solventi o prodotti intermedi altamente combustibili. Le verifiche tecniche saranno ora condotte da Vigili del fuoco e ARPAV.

L’incendio si era sviluppato poco dopo le 20 di domenica, mobilitando immediatamente Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile. Sul posto sono intervenuti anche i sindaci di Bovolone e Oppeano, Orfeo Pozzani e Luca Faustini, per coordinare le operazioni di sicurezza.

Le autorità hanno precisato che l’impianto non rientra tra quelli classificati come a rischio di incidente rilevante (RIR).