Incendio in un’azienda di prodotti chimici a Villafontana, frazione di Oppeano: vigili del fuoco al lavoro, fortunatamente nessun ferito.

Azienda di prodotti chimici in fiamme: dalle 20.30 circa di domenica 31 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Oppeano, in via Crear, nella frazione di Villafontana, sulla strada provinciale 51, per un vasto incendio che ha coinvolto il capannone di un’azienda che tratta prodotti chimici per l’agricoltura. La struttura è completamente avvolta dalle fiamme. Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto 30 vigili del fuoco provenienti da Verona, Legnago e Caldiero per contenere il rogo ed evitarne la propagazione. Inviati anche un mezzo aeroportuale e l’autobotte chilolitrica dalla centrale. Rinforzi con squadre da Vicenza e da Rovigo con una seconda autobotte chilolotrica. Le fiamme sono state messe sotto controllo dai vigili del fuoco.

Sul posto presenti anche tecnici dell’Arpav per i rilievi ambientali. Il comune di Oppeano in via precauzionale ha invitato a tenere chiuse le finestre.