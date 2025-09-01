Giubileo Alpini, pellegrinaggio al Santuario della Corona

Fede e memoria: Gli Alpini veronesi celebrano il Giubileo al Santuario della Madonna della Corona.

Domenica 7 settembre gli Alpini veronesi saliranno al Santuario della Madonna della Corona per celebrare il Giubileo, in un pellegrinaggio che unisce fede, memoria e comunità. L’iniziativa, organizzata dalla Sezione ANA di Verona, avrà un momento particolarmente significativo: l’inaugurazione di una targa dedicata agli Alpini e ai civili che, durante la Grande Guerra, trovarono rifugio nelle grotte che circondano il santuario incastonato tra le rocce del Baldo.

Percorsi.

I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari: il suggestivo “Sentiero della Speranza” con partenza da Brentino Belluno, oppure la discesa dalla Croce Astile San Giovanni Paolo II. Entrambi i cammini saranno accompagnati da sacerdoti, con tappe di preghiera e riflessione lungo il percorso.

Partecipare.

Dopo la cerimonia sarà possibile condividere il pranzo, organizzato in una struttura alberghiera di Spiazzi. Per partecipare è necessario rivolgersi al proprio gruppo Alpini di riferimento o contattare direttamente la segreteria ANA Verona (verona@ana.it, 045 800 2546).

La salita al santuario rappresenta la conclusione di una serie di pellegrinaggi estivi che hanno visto gli Alpini veronesi camminare dalle cime del Baldo all’Ortigara, passando per Passo Fittanze e Conca dei Parpari. Un percorso fatto di memoria e radici, che ora guarda anche al futuro: nei prossimi giorni infatti Verona ospiterà il sopralluogo del consiglio nazionale dell’ANA, tappa decisiva per la candidatura all’Adunata Nazionale del 2027.