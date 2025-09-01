Povegliano, nuovo taxi sociale per anziani e disabili

Povegliano, al via il nuovo taxi sociale: più inclusione e meno inquinamento.

L’amministrazione di Povegliano guidata dalla sindaca Roberta Tedeschi ha presentato il nuovo taxi sociale, un mezzo che accompagnerà anziani, persone con disabilità e cittadini in difficoltà negli spostamenti quotidiani, dalle visite mediche alle terapie, fino alle pratiche amministrative.

L’acquisto è stato possibile grazie al bando provinciale per la rottamazione dei veicoli inquinanti, che ha garantito un contributo di 30 mila euro. La cifra è stata integrata da 12.581 euro di fondi comunali, per un investimento complessivo di oltre 42 mila euro. Un impegno che unisce attenzione al sociale e sostenibilità ambientale, dato che il nuovo mezzo è a basso impatto.

“È un servizio fondamentale – sottolinea l’assessore al sociale Nicolò Vaiente – perché non si limita a trasportare, ma crea occasioni di relazione. Ogni viaggio diventa un momento di socialità che aiuta a combattere la solitudine e a sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno”.

Il veicolo è dotato di attrezzature per l’accessibilità, così da garantire il servizio anche ai cittadini con mobilità ridotta. “Con questo taxi – aggiunge la sindaca Tedeschi – dimostriamo che stare vicino ai più fragili e rispettare l’ambiente non sono scelte alternative, ma due facce della stessa responsabilità. A Povegliano trasformiamo le parole in azioni concrete”.

Per prenotare il servizio è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune al numero 045 6334128 (dal lunedì al venerdì, 9-13; mercoledì anche 15-17.30) oppure scrivere a sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it.