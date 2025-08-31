Incidente sul monte Tomba, donna di 58 anni sbalzata dal quad in corsa si frattura tibia e perone: interviene il Soccorso alpino.

Sbalzata dal quad, una donna di 58 anni si frattura tibia e perone e viene recuperata dal Soccorso alpino di Verona. Attorno alle 17.30 di oggi, domenica 31 agosto, il Soccorso alpino è stato infatti attivato per un incidente con il quad sul Monte Tomba.

Scendendo in due lungo la strada sterrata che dal Rifugio Primaneve porta a Bocca di Selva, la passeggera, una donna di 58 anni, era stata infatti sbalzata dal mezzo e aveva riportato la frattura di tibia e perone. La 58enne di Rovereto è stata recuperata dall’elicottero di Trento e trasportata all’ospedale di Rovereto.