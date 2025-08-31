Verona, la città dell’amore. Ma anche dei tradimenti estivi

Classifica Ashley Madison dei tradimenti estivi, Verona si piazza al quinto posto in Italia.

Verona è anche la città dei tradimenti estivi: universalmente conosciuta come la città di Romeo e Giulietta e dell’amore, nell’estate 2025 si ritrova a vestire un ruolo meno romantico e più piccante. Secondo la classifica stilata da Ashley Madison, la piattaforma internazionale dedicata a incontri extraconiugali, il capoluogo scaligero si piazza infatti al quinto posto tra le città italiane dove si tradisce di più durante la stagione estiva.

Un risultato che sorprende solo in parte: Verona è da sempre legata all’amore, ma questa volta non a quello eterno e sognato sotto il balcone di Giulietta, bensì a quello segreto, vissuto all’ombra dei rapporti ufficiali. Un volto inedito che la inserisce a pieno titolo nella mappa nazionale dell’infedeltà estiva, dominata quest’anno da Vicenza, seguita da Sassari – protagonista di una scalata clamorosa di dodici posizioni – e da Padova, salita fino al terzo gradino del podio.

Se le prime posizioni confermano l’inclinazione del nord-est a guidare questa particolare classifica, l’edizione 2025 evidenzia però anche un cambiamento culturale. Sempre più città del sud, da Cagliari a Bari, si affacciano tra i primi posti, a testimonianza – spiegano gli esperti – di un crollo dei vecchi tabù e di una maggiore libertà nel vivere relazioni parallele.