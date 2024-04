A Verona si va InVigna: cultura del vino, amore per il cibo e convivialità, in 16 eventi.

In arrivo la 5a edizione del tour estivo itinerante InVigna, al Mercato Coperto di Verona – Campagna Amica, dopo il suo successo a Vinitaly & The City. Quest’anno, il tour prevede ben 16 tappe in ville e location sparse nel territorio veronese tra il Lago di Garda e la Valpolicella.

Feste a tema.

Ville storiche, vigneti incantevoli, musica dal vivo, luci soffuse, degustazioni guidate, food truck con prodotti tipici locali, area picnic e, naturalmente, vino: ecco gli ingredienti che renderanno speciali le serate dell’estate in arrivo.Ogni data avrà un tema unico, che spazierà dal White Party al Flower Party, dal Golden Party al Coachella Party fino al grande Gastby (anni ’20) e molto altro ancora.

Cantine nuove.

Tra le novità di quest’anno, spiccano la cantina “Casetto” a Cisano di Bardolino, una realtà giovane e interamente femminile, l’Azienda Agricola Piccoli a Parona (VR) e la cantina “Le Morette” a Peschiera del Garda (VR).

Cantine storiche.

Saranno presenti anche le cantine storiche di InVigna come l’Azienda Agricola Aldo Adami e l’Azienda Agricola Albino Piona a Custoza, insieme alla tenuta Santa Maria nella splendida Villa Mosconi Bertani.

Novità: il tour invernale.

Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini, ideatrici del progetto, si dichiarano estremamente soddisfatte: “Il nostro obiettivo principale è avvicinare nuovi appassionati al mondo del vino, offrendo loro divertimento e scoperta nel nostro meraviglioso territorio. Stiamo già anticipando un tour invernale in nuove cantine”.

L’iniziativa è patrocinata da Confagricoltura Verona, Giovani di Confagricoltura, Coldiretti Verona e Coldiretti Giovani Impresa Verona, confermando il forte impegno delle istituzioni nel promuovere il patrimonio enogastronomico locale e sostenere l’iniziativa imprenditoriale nel settore agricolo.

Strada del Vino: a Soave le degustazioni si prenotano online.

Vino, il patron di Calzedonia fa shopping tra le cantine delle Marche.