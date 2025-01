Al via a Verona gli incontri gratuiti per chi cerca lavoro in italia e all’estero.

Dal 29 gennaio al 6 maggio, il Servizio Politiche del Lavoro di Verona propone incontri gratuiti per giovani e adulti che cercano lavoro o formazione, sia in Italia che all’estero. Il tutto poi, nella sede in via Macello 5 con prenotazione obbligatoria.

Nel 2024, quasi 900 persone hanno partecipato agli incontri organizzati dal Comune di Verona e oltre 2100 cittadini si sono rivolti al Servizio Politiche del Lavoro per ricevere informazioni. Questo dimostra quanto sia vitale il tema del lavoro per molti, e quanto sia importante essere informati sui propri diritti e sulle competenze richieste nel mercato attuale.

L’obiettivo di queste iniziative è di fornire strumenti concreti per accedere a settori in crescita come logistica, turismo, web e comunicazione digitale, e di aiutare i partecipanti a migliorare le proprie possibilità di trovare un’occupazione.

Programma.

Il programma prevede sei appuntamenti principali, ognuno focalizzato su un settore o un argomento specifico.

Servizio Civile Universale. 29 gennaio e 5 febbraio (ore 9:30-12:30). Laboratori per giovani tra i 18 e i 28 anni, con approfondimenti sui progetti di Servizio Civile disponibili a Verona e supporto nella candidatura.

Professioni digitali: Social Media Manager e Content Creator. 18 febbraio (ore 15:00-17:00). Presentazione dei ruoli di social media manager e content creator, con testimonianze e suggerimenti pratici per chi vuole avvicinarsi a queste carriere.

Lavorare nel turismo. 18 marzo (ore 15:00-17:00). Informazioni su contratti, formazione e opportunità lavorative nel settore turistico, con il supporto dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi di Verona.

Logistica e picking. 15 aprile (ore 15:00-17:00). Focus sulla figura dell’addetto al picking e alle opportunità nel settore logistico, con possibilità di sostenere colloqui di pre-selezione.

Mobilità internazionale. 6 maggio (ore 15:00-17:00). Esplorazione delle opportunità di lavoro, studio e volontariato all’estero offerte dall’Unione Europea attraverso il programma Erasmus+ e il punto locale Eurodesk Verona.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il modulo online disponibile sul sito del Comune di Verona, nella sezione “Incontri e Laboratori”. Ogni evento avrà posti limitati, quindi è consigliabile prenotare il prima possibile.

Per maggiori info.