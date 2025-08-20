Incidente tra auto e bus alla rotonda di corso Porta Nuova a Verona.

Incidente tra un’auto e un bus nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto, a Verona. Lo scontro tra i due mezzi, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto poco dopo le 14.30 alla rotonda di Porta Nuova, quella proprio davanti alla Porta. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all’incidente, in un momento in cui il centro di Verona veniva preso d’assalto dai turisti in “fuga”, causa maltempo, dal lago di Garda.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia locale di Verona, che ha dovuto mettere ordine alla circolazione stradale. Ci sarebbero dei feriti. Al vaglio proprio della polizia locale l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi coinvolti nell’incidente.