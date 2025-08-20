Terribile schianto in Viale Piave a Verona: auto si ribalta, un ferito grave.

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto 2025, intorno all’1.30, schianto di un’auto a Verona, lungo il cavalcavia di viale Piave.

Secondo quanto riferito, un veicolo è sbattuto autonomamente. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. Presenti anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente.

Si tratta di un’Audi Q2 che si è lanciata violentemente contro la barriera in cemento che circoscrive il cantiere del cavalcavia.

Il conducente 72enne è rimasto ferito in modo grave ed è stato soccorso in codice rosso. Dopo le prime cure sul luogo dell’impatto, è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.