Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Verona per aver rigato con una chiave dieci auto in sosta vicino a piazza Pradaval.

Nel corso della notte appena trascorsa, quella tra martedì 19 e mercoledì 20, alle ore 01.30 circa, i carabinieri di Verona sono intervenuti nel cuore del centro storico, per l’esattezza in piazza Pradaval, per arrestare in flagranza di reato un 35enne, di origini marocchine ma residente nel siracusano, gravemente indiziato di danneggiamento aggravato continuato ai danni di numerose autovetture parcheggiate lungo diverse vie della zona.

L’uomo, che dopo essere stato fermato ha rifiutato di fornire qualsiasi spiegazione alla base del suo gesto, ha danneggiato ben 10 veicoli usando un mazzo di chiavi in suo possesso per graffiare varie parti di carrozzeria delle macchine regolarmente parcheggiate sulla pubblica via. L’azione criminale è stata interrotta grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni cittadini intenti a passeggiare nelle vicinanze con spensieratezza i quali, accortisi degli eventi, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Bloccato in piazza Pradaval.

Subito dopo è stata formalizzata la denuncia/querela per quanto accaduto e, inoltre, ai carabinieri intervenuti sono state fornite anche le videoregistrazioni effettuate con gli smartphone. L’uomo, che si stava per allontanare verso piazza Brà, è stato bloccato in piazza Pradaval dai militari, così impedendo che potesse compiere ulteriori gravi danneggiamenti.

Condotto presso la sede del Comando carabinieri di via S. D’Acquisto, informata la Procura della Repubblica di Verona e concluse le formalità di rito, il 35enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando; nella mattinata odierna, su disposizione della suddetta A.G., l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, ha rinviato l’udienza a novembre 2025 e disposto la liberazione dell’uomo. Il danno complessivo è attualmente in fase di quantificazione.