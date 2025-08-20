Gardaland chiude i festeggiamenti per i 50 anni con due star della musica: Willy William e Albertino.

Sabato 6 settembre Gardaland Resort saluta l’estate con Gardaland Stars Night, protagonisti della serata saranno Albertino e Willy William. Quest ultimo è la superstar internazionale della musica dance, noto per successi globali come Mi Gente e per collaborazioni con artisti del calibro di J Balvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki. Il suo ultimo singolo, Trompeta, ha già conquistato il disco di platino in diversi Paesi.

Il programma musicale.

Prende il via alle ore 18:30 con il DJ set di Luca Lazza, seguito dalla vocalist Francesca Toffanin, che accompagnerà il pubblico con la sua energia e carisma. Tra i momenti più attesi, l’esibizione di Albertino, icona della cultura dance italiana e direttore artistico di Radio m2o, che proporrà una selezione di grandi classici e nuove sonorità elettroniche e urban. La serata ospiterà anche i DJ italiani Marco Carpentieri e Nicola Fasano, protagonisti nei club e nei festival internazionali.

Oltre alla musica, gli ospiti potranno assistere a show acrobatici, performance del corpo di ballo di Gardaland e un coinvolgente laser show. Il palco, allestito in piazza Jumanji, sarà decorato con un grande astronauta e scenografie che accompagneranno i visitatori in un viaggio “spaziale”.

Gardaland Stars Night segna la chiusura dell’estate dei 50 anni del Parco, aprendo però la strada ai grandi eventi autunnali, a partire dal Gardaland Oktoberfest, dal 13 settembre, con musica folk, birra e specialità tedesche, fino al LEGOLAND® Water Park e al SEA LIFE Aquarium, aperti fino a metà settembre.