Peschiera in festa per la storica regata: torna il Palio delle Mura

È tutto pronto: sabato a Peschiera torna il Palio delle mura con la storica regata.

Peschiera del Garda si prepara per la 32esima edizione del Palio delle Mura, la storica regata di voga veneta che ogni anno richiama centinaia di appassionati e turisti. L’appuntamento, in programma dal 22 al 24 agosto 2025 lungo il Lungolago Garibaldi, unisce sport, musica e intrattenimento in un weekend che celebra le tradizioni locali e l’estate gardesana.

Il momento clou sarà sabato 23 agosto, quando alle ore 20 le acque del centro storico diventeranno teatro della regata storica, con le imbarcazioni che si sfideranno in un suggestivo percorso tra le mura veneziane patrimonio Unesco. La serata continuerà poi con il concerto della rock band Periferia, previsto alle 22.

Programma.

Il programma del Palio, però, si apre già venerdì 22 agosto con il Summer Dance Tour di Radio Studio Più, animato da Ugo Palmisano e dj Dami. Domenica 24 agosto, a chiudere la tre giorni, sarà la Diapason Band, tribute band ufficiale di Vasco Rossi, con un live dalle atmosfere rock.

Non manca il cibo: aperti gli stand gastronomici sul lungolago, per offrire ai visitatori piatti tipici e specialità locali.