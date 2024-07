Incendio in una palazzina di borgo Venezia: 5 persone all’ospedale

Incendio stanotte in una palazzina di borgo Venezia: 5 persone all’ospedale.

Un incendio è scoppiato in un appartamento di un edificio in via Badile a Borgo Venezia, ieri sera 21 luglio: in 5 all’ospedale. Immediatamente evacuato il condominio di cinque piani. Undici persone sono state soccorse dal Suem 118, e cinque di loro sono state portate in ospedale per ulteriori controlli.

Il rogo è divampato intorno alle 22:45 in un appartamento al primo piano, sopra un negozio di articoli sportivi, generando un denso fumo nero che ha raggiunto anche i piani superiori. I vigili del fuoco, intervenuti con cinque mezzi, tra cui due autoscale, hanno rapidamente domato le fiamme. Gli inquilini sono riusciti a evacuare l’edificio autonomamente.

La polizia di Stato era presente sul luogo dell’incidente. L’intervento si è concluso verso l’1:30, permettendo ai residenti di rientrare nelle loro abitazioni, eccetto nell’appartamento danneggiato, ora inagibile. Le indagini per determinare le cause dell’incendio sono in corso.