Paolo Sammarco è il nuovo allenatore ad interim dell’Hellas Verona.

Dopo l’esonero di Paolo Zanetti, l’Hellas Verona ha scelto per la guida tecnica della prima squadra l’attuale allenatore della Primavera Paolo Sammarco. Classe 1983, Sammarco ha un passato da calciatore nel Chievo Verona: 71 presenze e 2 gol tra il 2004 e il 2007.

Questo il comunicato del club gialloblù: “Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco. Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro”.