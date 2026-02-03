Nove gli incidenti, anche a causa della pioggia, nelle ultime 24 ore in città: investito un 13enne, grave una donna dopo un malore alla guida.

Durante un controllo di polizia stradale, una pattuglia della polizia locale di Verona ha individuato un motociclista alla guida di un mezzo da enduro dotato di targa retrattile, modificata appositamente per renderla illeggibile ed eludere l’identificazione. Il conducente è stato fermato in piazza Isolo e sanzionato per violazione dell’articolo 100 del Codice della strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi con ritiro della carta di circolazione.

Incidenti stradali.

Nelle ultime 24 ore sono stati nove gli incidenti rilevati, anche a causa della guida non prudente su strade rese scivolose dalla pioggia. Tra gli episodi più gravi, l’uscita autonoma di un’autovettura in via Casaletto, causata da un malore della conducente, ora in gravi condizioni. In via Marin Faliero un ragazzo tredicenne è stato investito ed è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico con sospetta frattura a un braccio.

Numerosi anche gli scontri tra auto e moto in diverse zone della città, con feriti fortunatamente non gravi. Da inizio anno gli incidenti rilevati sono già 115, di cui 77 con feriti: 17 hanno coinvolto pedoni, 10 ciclisti e 4 monopattinisti.

Sicurezza urbana e contrasto al degrado.

È proseguita l’attività di controllo nei quartieri a seguito di segnalazioni. Le pattuglie hanno garantito la regolare circolazione nei principali cantieri cittadini, fornendo assistenza anche ai mezzi impegnati nell’allestimento dell’area di piazza Bra in vista della cerimonia inaugurale di Milano-Cortina. Presidi anche al Quadrante Europa per l’intenso traffico di autocarri diretti ai terminal.

Sanzioni e controlli.

In chiusura, i dati dei controlli stradali confermano il persistente mancato rispetto del Codice della strada: 120 veicoli sanzionati per divieto di sosta, 19 per passaggio con semaforo rosso, un veicolo privo di copertura assicurativa e due senza revisione. Sanzionati anche due monopattinisti, entrambi minorenni, per mancato uso del casco e trasporto di passeggeri. Denunciati inoltre due conducenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dal 1° gennaio sono già stati decurtati 7.022 punti patente, a dimostrazione di come le violazioni alle norme di comportamento restino un fenomeno tutt’altro che marginale.