Al via a Verona l’edizione 117 di Fieragricola, evento internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere.

A Verona prende il via domani, mercoledì 4 febbraio, la 117ª edizione di Fieragricola, manifestazione internazionale di riferimento per l’agricoltura in calendario a Veronafiere fino a sabato 7 febbraio. Negli 11 padiglioni del quartiere fieristico vengono ospitati 816 espositori da 14 Paesi (con tutti i top brand presenti) nei segmenti della meccanica, zootecnia, colture specializzate come vigneto, frutteto e oliveto, energie rinnovabili, servizi, multifunzionalità delle imprese agricole.

Confermato anche il salone Fieragricola Tech (nel padiglione 3), dedicato a precision farming, digitalizzazione e robotica, smart irrigation, energie rinnovabili in agricoltura e biosolution. Ampio spazio anche alla formazione, con 136 convegni, approfondimenti e workshop nei quattro giorni di manifestazione, per una vera e propria “Full Innovation”, alla quale parteciperanno delegazioni e buyer internazionali, provenienti da 28 Paesi, grazie ad un programma di incoming gestito da Veronafiere in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency.

La fiera sarà inaugurata alle ore 11 presso l’ingresso Re Teodorico, al padiglione 7; saranno presenti, tra gli altri, il sottosegretario Giacomo La Pietra, il presidente della Regione Alberto Stefani e l’assessore regionale Dario Bond.

Fieragricola si rivolge a una larga platea di operatori: imprenditori agricoli, allevatori, agronomi, veterinari, alimentaristi, contoterzisti professionali, energy manager, forestali, periti agrari, agrotecnici, mangimisti, dealer. Sono attesi a Verona durante Fieragricola circa 2mila studenti degli istituti agrari da ogni parte d’Italia per la tappa finale della gara di selezione delle bovine da latte in collaborazione con l’Associazione italiana allevatori e Anafibj.

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO.

La cerimonia inaugurale. Mercoledì 4 febbraio alle ore 11 (Fieragricola Arena, padiglione 7), il taglio del nastro alla presenza del presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, del sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, del presidente di Regione Veneto, Alberto Stefani, del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, del presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini e del mondo agricolo (fra gli interventi: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti; Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Veneto; Giammichele Passarini, vicepresidente Cia-Agricoltori Italiani; Tommaso Battista, presidente di Copagri).

Acqua e territorio. Alle ore 14.30 (Fieragricola Arena, padiglione 7), Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela del Territorio e Acque irrigue) accenderà i riflettori sull’elemento più prezioso per la vita e l’agricoltura, col il convegno «Dal Diritto all’Acqua alla Governance del territorio», con la partecipazione del presidente Anbi, Francesco Vincenzi.

Il «Premio Innovazione Fieragricola 2026». Alle ore 15.15 (Area Forum Frutteto/Oliveto, padiglione 5), il binomio agricoltura e tecnologia in scena con la sesta edizione del «Premio Innovazione Fieragricola 2026», organizzato da Veronafiere con L’Informatore Agrario e assegnato alle migliori soluzioni tecnologiche e sostenibili presentate dagli espositori di Fieragricola.

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO.

Agricoltura italiana sempre più “Full innovation”. Giovedì 5 febbraio (ore 9.30), nella «Fieragricola Arena» del padiglione 7, sarà presentata la ricerca «Full innovation», commissionata da Fieragricola e curata da Nomisma. La ricerca, in particolare, analizza il ruolo dell’innovazione dal punto di vista delle imprese agricole quale fattore strategico di sviluppo per affrontare le grandi sfide del settore, dai cambiamenti climatici a quelli di mercato. Parallelamente, la ricerca indaga su come è percepita dai consumatori l’innovazione per la produzione agricola ed alimentare.

VENERDÌ 6 FEBBRAIO.

Ricerca SDA Bocconi e Crpa su digestato e sostenibilità. Venerdì alle ore 10 (Energy Forum, padiglione 11), energie rinnovabili e redditività al centro del convegno “Trattamento del digestato tra innovazione e sostenibilità. Sul fronte zootecnico, Fieragricola ospiterà venerdì 6 febbraio (ore 11, Auditorium Verdi, Palaexpo -1) gli “Stati generali della zootecnia”, organizzati da Veronafiere in collaborazione con Assalzoo, l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, con un confronto che coinvolgerà i player delle principali filiere zootecniche