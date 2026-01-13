Veronafiere, presentato il calendario 2026: motori, agricoltura e vino

Veronafiere 2026, presentato il calendario di un semestre che punta dritto ai mercati internazionali.

Verona capitale mondiale delle fiere, presentato il calendario 2026: il piano strategico di Veronafiere per il primo semestre. Veronafiere ha ufficialmente ingranato la marcia per il primo semestre del 2026, confermandosi uno dei poli espositivi più dinamici a livello internazionale. Il calendario presentato delinea una strategia ambiziosa che punta sulla diversificazione e sul raddoppio degli sforzi, alternando i grandi classici “in casa” a una decisa espansione sui mercati esteri, con particolare focus su Asia e Sud America.

Gennaio e Febbraio: si scalda l’energia.

Il via è imminente con il Motor Bike Expo (23-25 gennaio), l’evento culto per il mondo delle due ruote che inaugura l’anno fieristico. Febbraio vedrà invece protagonista il settore primario con la storica Fieragricola, punto di riferimento per la zootecnia, seguita da Progetto Fuoco, la manifestazione dedicata alla tecnologia del riscaldamento a biomassa e all’energia sostenibile.

Un marzo da record e il volo verso la Cina.

Il mese di marzo si preannuncia come il più frenetico per l’ente scaligero. Mentre i padiglioni veronesi ospiteranno ben sei manifestazioni — spaziando dall’eccellenza dell’olio con SOL Expo all’hobby farming di Vita in Campagna, passando per la logistica di LETExpo e il sociale con Sport Expo Week — una delegazione varcherà i confini nazionali per approdare a Vinitaly China Chengdu, segno di una volontà di presidiare il mercato cinese in modo capillare.

Aprile e Maggio: il “Pianeta Vino” e le grandi macchine.

Aprile rimarrà, come da tradizione, il mese d’oro per l’enologia mondiale. Vinitaly (12-15 aprile) si conferma l’evento centrale di un ecosistema che integra l’esclusività di OperaWine al coinvolgimento cittadino di Vinitaly and the City.

A maggio, la scena si sposterà sui “pesi massimi” con SaMoTer, la biennale dedicata al movimento terra, e sull’Automotive Dealer Day. Il semestre si chiuderà con una doppia trasferta transoceanica: il sistema fieristico veronese sarà protagonista simultaneamente in Brasile con Wine South America e in Cina con Wine to Asia.