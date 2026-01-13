Lite tra due avventori in un bar di Pescantina con coltello a serramanico: 36enne denunciato per minaccia aggravata.

Il 3 gennaio scorso i carabinieri di Peschiera del Garda, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno deferito all’autorità giudiziaria di Verona un 36enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di minaccia aggravata.

Nello specifico, il 36enne, in un bar di Pescantina, per futili motivi iniziava a discutere con un altro avventore; da lì a poco la situazione degenerava, passando alle vie di fatto, quando il 36enne tirava fuori dalle tasche un coltello a serramanico e minacciava la persona con la quale stava litigando.

Scattato l’allarme, i carabinieri inviavano un equipaggio del Radiomobile di Peschiera del Garda. Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma riuscivano a fermare e identificare il 36enne e, a seguito di perquisizione personale, a rinvenire il coltello estratto poco prima per le minacce, così sottoponendolo a sequestro; l’uomo veniva condotto presso gli uffici del Comando compagnia carabinieri di Peschiera e, concluse le formalità di rito, deferito alla Procura della Repubblica di Verona, poiché gravemente indiziato di minaccia aggravata commessa con coltello a serramanico.