Controlli straordinari della polizia tra Golosine e Borgo Roma: otto locali nel mirino, cento persone identificate.

Nella serata di ieri, lunedì 12, la polizia di Stato di Verona ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Golosine e Borgo Roma.

L’operazione, iniziata intorno alle 19.30 e conclusasi questa notte poco prima dell’una, ha impegnato una pattuglia delle Volanti, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, due operatori della polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione della Questura di Verona e un’unità cinofila messa a disposizione dalla Questura di Padova, e si è concentrata, in particolare, nelle aree di via Gaspare del Carretto, Stradone Santa Lucia, via Murari Brà, via Golosine e via Mantovana.

Nel corso del servizio sono stati controllati otto esercizi pubblici e sono state identificate circa 100 persone tra gestori dei locali e avventori. All’esito delle verifiche effettuate, sono state quattro le sanzioni amministrative contestate ai titolari di altrettanti esercizi pubblici per violazioni della normativa di settore, riguardanti la mancata disponibilità della documentazione e degli strumenti prescritti per lo svolgimento dell’attività.

Analoghi servizi straordinari di controllo del territorio, che si aggiungono agli ordinari controlli effettuati giornalmente dalle forze di polizia, proseguiranno anche nelle prossime settimane allo scopo di innalzare il livello di sicurezza.