Morta nella notte all’ospedale di Borgo Trento la ragazza di 19 anni che con lo scooter era finita contro un camion a Pescantina.

Non ce l’ha fatta la giovane rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì a Pescantina. La ragazza, Lorenza Bridi, una 19enne residente a Pescantina, è deceduta nella notte all’ospedale di Borgo Trento, dove era stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Il violento scontro si è verificato intorno alle 7 del mattino in via Nassar, tra Pescantina e Settimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri di Peschiera del Garda, la giovane, che era in sella al suo scooter, si è scontrata con un camion all’altezza del civico 50. Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra autovettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati un’ambulanza, l’automedica e i vigili del fuoco. Le condizioni della 19enne sono apparse fin da subito estremamente critiche e, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

La dinamica del sinistro è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire l’esatta sequenza dei fatti.