San Bonifacio, si è dimesso il sindaco Soave: arriva il commissario

Si è dimesso Fulvio Soave, sindaco di San Bonifacio dal giugno 2024.

Fulvio Soave ha rassegnato questa mattina, martedì 13 gennaio, le dimissioni dalla carica di sindaco di San Bonifacio. La decisione è stata formalizzata attraverso una lettera indirizzata al segretario generale del Comune. A meno di due anni dall’insediamento il principale centro dell’Est Veronese si avvia dunque verso un nuovo passaggio elettorale. Soave era stato eletto alla fine di giugno 2024, vincendo il ballottaggio con l’assessore uscente Antonio Verona e sostenuto da tutti i gruppi del centro-destra.

“Le dimissioni sono presentate al consiglio comunale e diverranno efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla data di presentazione“, si legge nella comunicazione ufficiale.

Alla base della crisi amministrativa vi sarebbero le forti tensioni interne che da mesi attraversano la maggioranza di centrodestra, culminate nella mozione di “sfiducia” nei confronti del vicesindaco Roberto Turri, approvata in consiglio comunale anche grazie ai voti di alcuni esponenti della stessa maggioranza.

“Fino alla decorrenza del termine dei 20 giorni – precisa Soave – continuerò a svolgere le funzioni previste dalla legge”.