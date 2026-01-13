Acque Veronesi trasloca a San Michele Extra

Trasloco a San Michele Extra: ecco la nuova sede di Acque Veronesi.

Nuova sede per Acque Veronesi: a breve verrà inaugurata a San Michele Extra, in via Monsignor Giacomo Gentilin 71. L’apertura della nuova struttura rappresenta un passaggio strategico per la società, volto a migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento delle attività sul territorio veronese. Il complesso di via Gentilin diventerà il fulcro logistico e amministrativo dell’azienda, ospitando i vertici del Consiglio di Amministrazione e il personale tecnico.

La nuova collocazione a San Michele Extra è stata scelta per garantire una sede moderna e funzionale, capace di rispondere alle crescenti esigenze di gestione di una risorsa fondamentale come l’acqua.