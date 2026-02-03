Arena di Verona cerca comparse per Opera Festival 2026: aperte le candidature, ma c’è tempo solo fino al 12 febbraio.

L’Arena di Verona cerca comparse per Arena Opera Festival 2026: sono infatti aperte le candidature per selezionare le comparse delle produzioni liriche della prossima stagione estiva. Ma attenzione, c’è tempo solo fino al 12 febbraio.

Un’occasione unica per cittadini e appassionati di opera, fa sapere la stessa Fondazione Arena: i prescelti avranno la possibilità di calcare il palcoscenico d’opera più grande del mondo, condividendo la scena con grandi interpreti della lirica internazionale e partecipando dall’interno alla magia degli spettacoli che ogni estate attirano a Verona migliaia di spettatori da tutto il mondo.

Diventare comparsa significa entrare a far parte di un ingranaggio artistico complesso e affascinante: dalle prove ai costumi, dalla preparazione scenica fino all’emozione della rappresentazione dal vivo, sotto le stelle dell’anfiteatro simbolo della città.

Le candidature sono aperte fino al 12 febbraio. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al link ufficiale dell’iniziativa. Tutte le info sul sito di Fondazione Arena.