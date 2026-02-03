Debutto a Villafranca per la travolgente star di The Voice Usa

San Valentino a ritmo di Blues: debutta a Villafranca il tour italiano della star di The Voice Usa.

Il soul di Chicago conquista Villafranca: Katie Kadan, la star di The Voice Usa, al suo debutto italiano per San Valentino. Il 14 febbraio all’Esotericproaudio Theater, la prima data italiana di Katie Kadan, la cantautrice di Chicago che ha incantato il mondo arrivando alla finale del celebre programma della Nbc.

Una “forza della natura” sul palco.

Definita dalla critica musicale come una “forza della natura”, la Kadan porta con sé un bagaglio artistico radicato nei cori della chiesa, dove è cresciuta, fondendo tecnica classica e passione viscerale. La sua estensione vocale e il controllo naturale le permettono di spaziare tra generi diversi, rendendo ogni live un’esperienza intensa e comunicativa.

Musica e Body Positivity.

Oltre al talento vocale, Katie Kadan è nota per il suo impegno sociale: è una fiera sostenitrice della body positivity e della fiducia in se stessi. Attraverso i suoi canali social, condivide apertamente il percorso che l’ha portata a superare anni di insicurezze, diventando un faro di ispirazione per migliaia di fan. «Sento di aver fatto il mio lavoro se le persone, ispirate dalla mia storia, iniziano a parlarne e a fare qualcosa per se stesse», ha dichiarato l’artista.

La formazione dell’Italian Tour 2026.

Per questa tappa speciale del tour italiano, la cantante non sarà sola. Ad accompagnarla sul palco ci sarà il rinomato “Good Gheddo Trio” insieme ad Alberto Marsico, figura di spicco nel panorama mondiale del jazz e del blues, che siederà all’organo Hammond.