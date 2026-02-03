“Il cemento è servito”: incontro sul consumo di suolo a Verona

Olimpiadi e non solo: “Il cemento è servito”, incontro pubblico sul consumo di suolo a Verona.

Potere al Popolo di Verona organizza un incontro pubblico con Giorgio Massignan, autore del libro “Il cemento è servito”, un’analisi critica sul costante consumo di suolo, la speculazione edilizia e l’impatto delle grandi opere sui territori.

L’incontro si terrà sabato 7 febbraio dalle 15, presso via Carducci 32, e sarà un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza sui profondi cambiamenti urbanistici e sociali che attraversano anche il territorio veronese.

A partire dal libro di Massignan, il dibattito si collegherà al tema delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, analizzandone le ricadute locali: infrastrutture, cantieri, consumo di suolo, utilizzo di risorse pubbliche e le conseguenze ambientali e sociali che spesso accompagnano i “grandi eventi”.

L’incontro, fanno sapere gli organizzatori, vuole essere un momento di confronto critico, per mettere al centro l’interesse collettivo, la tutela del territorio e il diritto delle comunità a decidere del proprio futuro. La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti.