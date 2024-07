La grande sfida verso i 7 mila metri: lo scalatore veronese in missione in kirghizistan

La grande sfida verso i 7 mila metri: ecco chi è lo scalatore veronese in missione sul Lenin Peak in kirghizistan.

Scalare il monte Lenin Peak in Kirghizistan, per raggiungere i 7134 mt è la grande sfida che vede protagonista lo scalatore veronese Stefano Signoretto. Lui è il testimonial dell’associazione Asd La Grande Sfida Aps. Ed è proprio lui che con questa nuova avventura verso l’estremo, punta a raccogliere fondi in favore delle attività dell’associazione. Ma anche per dare sostegno al nuovo progetto sociale ‘Montagna con Tutti”.

L’impresa, che si chiama “Una Sfida per La Grande Sfida’” gode del patrocinio del comune di Verona-assessorato Progetti e Politiche Europee, Coesione Territoriale e Terzo Settore, e di Confesercenti Verona.