Allerta ondate di calore a Verona: 1 agosto da bollino arancione

Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino riguardante le ondate di calore previste a Verona da oggi, 30 luglio, fino al 1 agosto. Ecco le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Martedì 30 luglio. Oggi le temperature supereranno i 32°C a partire dalle ore 14:00, con una temperatura massima percepita di 35°C. La giornata classificata da “bollino giallo”, indica condizioni meteorologiche che potrebbero preludere a un livello di allerta più elevato.

Mercoledì 31 luglio. Le previsioni per domani indicano una situazione simile, con “bollino giallo” per tutta la giornata. Le temperature continueranno ad essere elevate, mantenendo la pre-allerta dei servizi sanitari e sociali.

Giovedì 1 agosto: La giornata inizierà con una temperatura di circa 24°C alle ore 8:00, che salirà a 35°C alle ore 14:00, con una temperatura massima percepita di 36°C. In questo caso, la giornata è classificata da “bollino arancione”. Il Ministero della Salute avverte che le temperature elevate potrebbero avere effetti negativi sulla salute, in particolare per i gruppi più vulnerabili come bambini, anziani e persone fragili.

Questo bollettino è stato redatto dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute per informare la popolazione e sensibilizzare sui rischi legati alle ondate di calore.