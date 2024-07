Da domani sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico 2024-2025.

Le iscrizioni online al servizio di trasporto scolastico per i posti ancora disponibili saranno aperte dal 31 luglio fino al 9 agosto, salvo esaurimento disponibilità. Le iscrizioni per le scuole primarie Cesari, Risorgive e la scuola Secondaria di 1° grado E. Salgari, saranno tenute tutte in sospeso in attesa della verifica di eventuali posti residui sulle diverse linee.

Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali Spid o Cie che da computer, tablet o smartphone permettono di accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione. Il servizio di trasporto scolastico è attivato dal comune di Verona in favore di alunne ed alunni che frequentano le scuole primarie statali.

Per chi non può collegarsi a internet.

Solo per chi non possiede un pc o un collegamento alla rete, è possibile fissare un appuntamento per l’iscrizione in presenza. In ogni caso sarà necessario presentarsi muniti delle credenzlali Spid o Cie. Per concordare un appuntamento (solo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) è possibile contattare l’ufficio iscrizioni al numero 045.89079424.

Contatti.

Per info e iscrizioni cliccare qui.