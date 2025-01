Altro che giorni della merla: a Verona meteo come in primavera

Addio ai giorni della merla: a Verona temperature primaverili in pieno inverno.

Giorni della merla: a Verona sembrava fosse primavera anche se un tempo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, il gelo dominava la scena. Si parlava appunto dei “giorni della merla”, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno. La leggenda narra di merli bianchi, costretti a rifugiarsi nei camini per scampare a un’improvvisa ondata di freddo, finendo così per annerire le loro piume. Oggi, però, il clima racconta una storia diversa.

Ieri una Verona soleggiata, ha registrato 16°C in pianura, un valore più simile a marzo che a fine gennaio. Anche le temperature minime, che in passato avrebbero facilmente toccato diversi gradi sotto lo zero, restano ben al di sopra: +0.6°C a Buttapietra e Colognola ai Colli, +0.8°C a Cadidavid, come evidenziato da Meteo4 Verona.

Per la giornata di oggi, il sole sarà protagonista, regalando massime comprese tra i 12 e i 13°C. Solo qualche nube residua al mattino e possibili cumuli in montagna, un fenomeno più tipico della primavera che dell’inverno.