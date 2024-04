Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: un mese di iniziative ed eventi a Verona tra arte, asini e cavalli.

Il 2 aprile, anche Verona celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa giornata serve per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con spettro autistico, e promuovere la costruzione di una società più inclusiva.

In questa occasione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si unisce alla causa illuminando il proprio edificio di blu, il colore simbolo scelto dall’ONU per rappresentare l’autismo. Questo gesto non è solo simbolico, ma mira anche a coinvolgere numerosi palazzi istituzionali e monumenti in tutto il mondo. Questo per invogliare l’opinione pubblica a comprendere il disturbo autistico.

A Verona, si sta per avviare quasi un intero mese di eventi dedicati a promuovere la consapevolezza e favorire l’inclusione sociale delle persone in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo.

Programma della rassegna.

Martedì 2 aprile, prende il via l’edizione 2024 di “Verona Blu”. Si tratta di una rassegna concepita per sensibilizzare sulle sfide legate alla sindrome dello spettro autistico e per promuovere l’integrazione sociale delle persone coinvolte. Tra le attività in programma, oltre all’illuminazione in blu della Gran Guardia martedì sera alle 19, ci saranno incontri mirati per approfondire la tematica. Dalle testimonianze, alle esibizioni musicali, eventi sportivi e interazioni con gli animali. E ancora mostre, laboratori pratici e teatrali.

Ancora oggi, martedì 2 aprile, l’incontro “Insieme per l’inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con autismo” in programma nella sala polifunzionale dell’Ospedale di Marzana dalle 9 alle 12. L’evento è promosso dal Centro Provinciale per i Disturbi dello Spettro Autistico dell’Ulss 9 Scaligera in collaborazione con lo Sportello Provinciale Autismo Scuola Polo Inclusione IC Vigasio.

Dalle 10.30 alle 16.30 il Centro specializzato per gli interventi assistiti con gli animali “La Città degli Asini” al Parco Natura Viva di Bussolengo propone l’attività “Incontriamo gli asini, i conigli e i cani”, laboratorio esperienziale rivolto a bambini e ragazzi.

Giovedì 4 e martedì 9 aprile dalle 9 alle 13.30 l’Ufficio Scolastico Provinciale ospita l’iniziativa “Guardo, ascolto e faccio esperienza di inclusione” rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. C’è la possibilità di visitare la mostra “Impronte Blu” e partecipare all’attività laboratoriale con Kamishibai. A cura dello Sportello Provinciale Autismo. E’ gradita la prenotazione a questo link.

Venerdì 5 aprile, alle 20.30 al Teatro Camploy, si terrà “Sguardi di-versi. La virtù delle differenze”, serata di sensibilizzazione, testimonianze e musica a cura di Fondazione Cuore Blu.

Dal 5 al 14 aprile il Foyer del Teatro Camploy ospita le mostre “Pennellate d’Autismo”, esposizione artistica di acquerelli d’autore a cura di Gian Franco Barco e “Formae Mentis Vol. II”, esposizione artistica dell’opera a più mani “Albero Libero” a cura di Matilde Nuzzo e Francesca Malverti.

Sabato 6 aprile, dalle 10 alle 12.30 alla Società Letteraria, si terrà l’iniziativa “Aspie Meeting di primavera. Autismi e sensorialità”, a cura del Gruppo Asperger Veneto. L’incontro-dialogo tra persone neurodivergenti e specialisti sarà incentrato sulla percezione sensoriale e l’impatto che essa ha nelle diverse fasi della vita delle persone autistiche/asperger.

Dalle 12.30 alle 17.30 al Campo sportivo Cus Verona in via della Diga 8, l’Academy sede di Verona Insuperabili propone attività di avvicinamento allo sport del calcio con team qualificato e specializzato, prenotazione obbligatoria al 3472990573, verona@insuperabili.eu.

Domenica 7 aprile, alle ore 17, inaugurazione della mostra “Formae Mentis” esposizione artistica con curatela di Matilde Nuzzo e Francesca Malverti alla Isolo17Gallery, via XX Settembre 31b.

Il 9 e 10 aprile,dalle 15 alle 18.30 nell’Aula Magna dell’Ufficio Scolastico Provinciale, si terranno i laboratori esperienziali di inclusione rivolti ai docenti “Mi metto nei tuoi panni” a cura dello Sportello Provinciale Autismo.

Sabato 13 aprile dalle 9 alle 18 all’Asd Horse Valley – Corte Molon in via della Diga 17, si terrà l’iniziativa “Cavallo Blu”, esperienza e attività abilitativa rivolta a bambini e ragazzi con DSA a cura di Michele Marconi, prenotazione obbligatoria al 3457824274, marconimichele@icloud.com.

Il 15 aprile dalle 15.30 alle 17.30 allo Stravagante Hostel in via Gianattilio dalla Bona 8 “Vestiti di blu”, lezione aperta di teatro a cura di Punto in movimento in collaborazione con Aias.

Domenica 21 aprile, appuntamento finale della rassegna con la Straverona per il Sociale, con dalle 8.30 da piazza Bra.