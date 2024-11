Nella giornata contro la violenza sulle donne la polizia in piazza Bra a Verona per la campagna “Questo non è amore”.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la polizia di Stato è in piazza Bra a Verona per rinnovare la campagna istituzionale contro la violenza di genere “Questo non è amore“. Nella piena consapevolezza che non è sufficiente agire solo quando il reato è consumato, ma è necessario intervenire prima, attraverso un’incisiva opera di informazione e supporto.

Dalle 9 di lunedì 25 novembre fino alle 18.30, operatori di polizia specializzati in materia (Divisione Polizia Anticrimine e Squadra Mobile) saranno disponibili ad incontrare i cittadini in piazza Bra, raccogliendo testimonianze e fornendo loro supporto e informazioni sul fenomeno.

Oltre al materiale informativo, grazie alla collaborazione con Agsm Aim, verranno distribuite alle donne che si dimostreranno interessate all’iniziativa delle gerbere rosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.