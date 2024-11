Bardolino accende il Natale, eventi e iniziative fino al 6 gennaio – Il programma

Natale a Bardolino, 45 giorni di eventi. Il programma.

Sul lungolago e nel centro storico di Bardolino si accende la magia delle feste di Natale. Ha preso il via il 23 novembre “Natale a Bardolino”, il ricco programma di eventi organizzati dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune di Bardolino fino al 6 gennaio 2025.

Le novità di quest’anno.

Molte le novità di questa edizione: un Mercatino di Natale più grande, con 40 chioschi in legno certificati Pefc (filiera sostenibile), aperti dalle 10.30 alle 19; una pista di pattinaggio in formato XXL, pari a 525 metri quadrati, nel parco di Villa Carrara Bottagisio; un vero Albero di Natale, alto 7 metri, che verrà acceso il 6 dicembre, giorno del patrono San Nicolò; la casa di Babbo Natale, dal 6 dicembre in piazza Principe Amedeo, dove i bambini potranno consegnare la propria letterina nelle mani di Babbo Natale (sarà in servizio il 6, 7 e 8 dicembre, il 14 e 15 dicembre, il 21 e 22 dicembre, dalle 12 alle 15); le nuove luminarie sospese, che vestiranno a festa capoluogo e frazioni, e le proiezioni luminose in 3D dell’artista Ben Peretti sulla chiesa di Cisano (8 e 24 dicembre) e sulla facciata di Villa Carrara Bottagisio (31 dicembre).

Nel segno del legame con la tradizione lacustre, dopo tanti anni di assenza tornerà in piazza Matteotti la barca del pescatore addobbata per le feste. Immancabili, poi, la rassegna di presepi dal mondo nella chiesa di San Severo, i due presepi subacquei nei porti di Cisano e Bardolino, la carrozza trainata dal cavallo e la slitta con animazione 3D, il trenino, la giostra di Natale e la ruota panoramica. E, ancora, Santa Lucia, la Tombola di Natale, gli auguri ai nonni della casa di riposo “Villa Serena”, il concorso di presepi al Circolo Noi 2. Ci sarà inoltre un’invasione pacifica di Babbi Natale, con i Babbi in moto (21 dicembre) e la corsa “Babbolake”, con partenza da Lazise e Garda e arrivo a Bardolino, il 22 dicembre.

La musica.

La musica allieterà le festività: Katia Ricciarelli e i suoi allievi augureranno buon Natale alla cittadinanza, proponendo un concerto con le più celebri melodie natalizie, sabato 21 dicembre alle 16, in piazza Matteotti; alle 20.30 concerto “Armonie di Natale” nella chiesa di Calmasino. Il 22 dicembre sarà il corpo bandistico della Filarmonica Bardolino a fare gli auguri in piazza, con un aperitivo musicale a mezzogiorno; alle 16.30, concerto nella chiesa di Bardolino con l’Accademia musicale Dodekachordon. Nel periodo natalizio ci saranno pure diversi concerti solenni di campane (l’8 e 25 dicembre). Il Natale proseguirà anche al Teatro Corallo, con un fitto cartellone di spettacoli e un concerto gospel proposto da Moderna Bardolino (27 dicembre).

Il 24 dicembre si terranno le Messe della Notte di Natale: alle 18 e alle 22 a Bardolino (la seconda seguita da pandoro, cioccolata e vin brulé in piazza); alle 20 nella pieve di Cisano, che dalle 18 sarà illuminata con immagini natalizie in 3D; alle 22 la Messa a Calmasino. Come da tradizione, il 25 dicembre alle 10, scambio di auguri in municipio.

E l’ultimo dell’anno? Ci si arriverà trainati dalla musica dal vivo sul lungolago, nei giorni precedenti, mentre la lunga notte di San Silvestro vista lago si aprirà con le animazioni 3D sulla facciata di Villa Carrara Bottagisio, alle 20, per poi proseguire con la musica dal vivo dalle 22, fuochi d’artificio e dj set per salutare il nuovo anno.

Il primo gennaio c’è chi si tufferà nel lago, sfidando il freddo: il ritrovo è alle 10 sul lungolago Mirabello, con l’associazione Canottieri. Alle 15, nella chiesa parrocchiale di Bardolino, concerto con i solisti della Filarmonica Bardolino. Per l’Epifania, torna il tradizionale “bruiel”, organizzato alle 18.30 sul lungolago Preite dal Centro Nautico Bardolino e alle 17.30 a Cisano, con l’associazione Sagra dei osei.

Il sindaco: “Abbiamo moltiplicato gli sforzi”.

“Sarà un Natale ricco di eventi e di spettacoli per tutte le famiglie, con diverse nuove attrazioni che saranno di grande richiamo: su tutte, la nuova e ampia pista per il pattinaggio su ghiaccio – sottolinea il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi –. Appena finita la Festa dell’uva e del vino abbiamo iniziato a lavorare all’offerta natalizia, impegnandoci con la Fondazione per ampliare sia gli allestimenti che gli eventi proposti e abbiamo moltiplicato gli sforzi per arricchire il programma delle feste nel capoluogo ma anche a Cisano e a Calmasino: un impegno che ci auguriamo si accompagni anche alla disponibilità degli esercenti a tenere aperte le attività in questo periodo”.