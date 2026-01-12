Teatro Nuovo, il tour The Night of Musicals che celebra i miti del Musical sbarca a Verona.

Giovedì 7 maggio alle ore 21, il teatro Nuovo di Verona ospiterà “The Night of Musicals” (Die Nacht der Musicals). Si tratta di un gala che promette di condensare in una sola serata oltre mezzo secolo di successi planetari.

Lo spettacolo, già fenomeno di pubblico in Germania, arriva in Italia nel corso di un tour che toccherà anche Milano e Brescia nel 2026. Non si tratta di una semplice rassegna di brani, ma di una produzione imponente della durata di oltre due ore, dove scenografie dinamiche, costumi sfarzosi e un disegno luci d’avanguardia fanno da cornice a un cast d’eccellenza. Sul palco si alterneranno infatti interpreti provenienti dalle produzioni originali, garantendo un’esecuzione fedele e di altissimo livello tecnico.

Il repertorio spazia dai grandi classici del passato alle hit contemporanee: l’intensità drammatica de Il Fantasma dell’Opera e Cats incontrerà l’energia di Mamma Mia e Moulin Rouge, fino ad arrivare alle suggestioni dei moderni successi come The Greatest Showman e le atmosfere Disney di Frozen. Una particolarità dello show è la conduzione: il viaggio musicale sarà accompagnato da moderazioni e aneddoti in lingua tedesca.