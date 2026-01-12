“Bussolengo a Teatro”: sul palco “L’anno sabbatico” e le ipocrisie della famiglia perfetta.

A Bussolengo venerdì 16 gennaio, alle ore 21, il palco del Teatro di Santa Maria Maggiore mette in scena “L’anno sabbatico”. Si tratta di una brillante commedia contemporanea che mette a nudo, con ironia e sarcasmo, le dinamiche e le ipocrisie del nucleo familiare.

Il ritorno a casa e lo scontro generazionale.

Scritta da Valeria Cavalli e proposta in collaborazione con Ippogrifo Produzioni, la pièce racconta il rientro di Elisa dopo quindici mesi passati a esplorare il mondo. Quello che dovrebbe essere un festoso bentornato si trasforma in un campo di battaglia psicologico.

Da un lato le aspirazioni della giovane, dall’altro le pesanti aspettative dei genitori: un padre chirurgo che preme per una decisione sul futuro professionale e una madre psicologa che analizza ogni sfumatura emotiva della figlia. Tra risate e momenti di riflessione, lo spettacolo scava nelle fragilità di quella che appare come una “famiglia perfetta”, rivelando rancori e verità taciute.

Il cast.

La regia di Alberto Oliva guida un trio di interpreti affiatati e di grande esperienza: Monica Faggiani, Arturo Di Tullio e Flavia Marchionni. Lo spettacolo arriva a Bussolengo forte di un solido consenso ottenuto sui palcoscenici nazionali.