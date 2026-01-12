Minerbe, “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”: escape tour e arte campanaria nel cuore del paese.

Sabato 17 gennaio 2026, la rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese” fa tappa a Minerbe con un pomeriggio di esperienze gratuite. Queste sono state pensate per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Un elfo da liberare: l’escape tour nel centro storico.

Il cuore dell’iniziativa sarà l’escape tour curato dall’Associazione AMEntelibera ETS. Dalle ore 14:30, le vie e le piazze del paese diventeranno lo scenario di una missione narrativa: i partecipanti, divisi in squadre, dovranno risolvere indizi ed enigmi per liberare l’elfo aiutante di Babbo Natale, rimasto “bloccato” a Minerbe dopo le festività. La sfida richiede l’uso di uno smartphone e la presenza di almeno un adulto per squadra.

L’arte di Rebustini e il fascino delle campane.

Per chi preferisce un approccio più contemplativo, il programma propone una visita guidata alla chiesa di San Lorenzo intitolata “L’arte di Antonio Rebustini”. A cura di Rosa Danese, l’incontro permetterà di scoprire da vicino i volti e i colori del Novecento veronese custoditi in quella che viene definita una “stanza d’arte” del territorio.

Alle ore 16, l’attenzione si sposterà verso il cielo per il concerto di campane. L’Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese illustrerà le caratteristiche di questa antica arte, permettendo al pubblico di apprezzare la qualità sonora di una tradizione storica ancora vivissima.

Comunità e sapori.

L’evento si concluderà alle ore 17 al Palaminerbe con degustazione e merenda offerte dalla Pro Loco Minerbe. Un momento per assaporare i prodotti tipici della pianura.









