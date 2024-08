Francobolli rari: in mostra a Verona quelli degli scout e del loro patrono.

A Palazzo Barbieri quelli degli scout e del loro patrono: in mostra a Verona una tra le più importanti raccolte di francobolli rari al mondo. L’esposizione resterà visibile al pubblico fino a sabato 24 agosto.

San Giorgio è il patrono di Scout e Guide in tutto il mondo. Non poteva quindi mancare, in occasione della Route Nazionale Agesci 2024, la manifestazione che celebra i 50 anni dell’AgesciI, in programma a Verona dal 22 al 25 agosto, un appuntamento speciale dedicato alla sua figura.

L’occasione sarà offerta dall’importante esposizione “Scautismo e filatelia: le collezioni KUK” allestita dal 21 al 24 agosto a Palazzo Barbieri, nella sala d’ingresso Falcone-Borsellino.

Si tratta di una delle più importanti collezioni al mondo di filatelia scout, che comprende una tra le maggiori raccolte di francobolli di Mafeking. Questa è una sezione dedicata al servizio postale d’emergenza nel corso della difesa del ghetto di Varsavia nel 1944 ad opera degli Scout polacchi ed una presentazione dei Jamboree mondiali attraverso la filatelia.

Nelle cornici esposte, grazie alla disponibilità della famiglia di KUK, oltre a San Giorgio che viene illustrato in tutte le sue infinite varianti iconografiche legate al mondo scout, si potranno ammirare alcuni tra i francobolli più rari della filatelia scout.

L’esposizione sarà inaugurata il 21 agosto, alle 11, alla presenza di autorità cittadine e rimarrà accessibile al pubblico, dalle 9.30 alle 18, fino al 24 agosto.

L’evento è frutto dell’impegno di Associazione Italiana Collezionisti Scout (AICoS), Associazione Italiana Scout Filatelia (AISF), Centro Studi sul metodo scout Luigi Brentegani e Associazione Filatelica Numismatica Scaligera (VERONAFIL).