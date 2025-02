Follia al Pronto soccorso di Borgo Trento, rimane in carcere l’aggressore

Il giudice ha convalidato l’arresto, rimane in carcere l’autore dell’aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento.

Rimane in carcere a Montorio l’uomo che nella notte tra sabato e domenica ha seminato il panico al Pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, distruggendo tutto e ferendo un medico e tre infermieri. Nella mattinata di oggi, lunedì 3 febbraio, il giudice del tribunale di Verona ne ha infatti confermato l’arresto.

L’uomo, di nazionalità serba, dopo essere stato trasportato in ospedale stato di incoscienza, si era improvvisamente risvegliato e aveva dato in escandescenze. Prima iniziando a infastidire gli altri pazienti presenti nella sala d’attesa, per poi scagliarsi contro il personale sanitario. In preda all’ira, ha anche infranto una vetrata con dei pc, seminando il panico tra i presenti prima di essere riportato a più miti consigli dalla polizia intervenuta in forze. Proprio oggi il sindacato infermieri ha chiesto il ripristino del posto di polizia h24 al Pronto soccorso.