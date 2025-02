A Bussolengo è tutto pronto per la festa della trippa

“Festa della trippa e dei piatti tipici veronesi”: al via i festeggiamenti a Bussolengo.

Dal 6 al 9 febbraio, a Bussolengo, torna “La festa della trippa e dei piatti tipici veronesi“, un’occasione per gustare piatti golosi e divertirsi in compagnia, accompagnati da buona musica. I festeggiamenti saranno nella Sala Polivalente dell’ex bocciodromo.

Programma culinario.

Chi vorrà degustare i piatti tipici veronesi potrà farlo giovedì 6 e venerdì 7 febbraio dalle 19 alle 22:30. Sabato 8 e domenica 9 sia a pranzo, dalle 11:30 alle 14:40, sia a cena, dalle 19 alle 22:30.

Programma musicale.

La festa sarà anche un’occasione per divertirsi con la musica dal vivo giovedì 6 febbraio, alle 21 per una serata di ballo liscio con Michele e l’orchestra New Group. Venerdì 7 febbraio alle 15:30, appuntamento con la musica di Space Master. Sabato 8 febbraio, alle 21 esibizione di Yano Music Machine e domenica 9 febbraio alle 15:30 pomeriggio dedicato alla musica country.