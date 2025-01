A Bussolengo al via il concorso “la tripa pì bona de san Valentìn”. Occhio, c’è una novità

Tutto pronto a Bussolengo per il goloso concorso “la tripa pì bona de san Valentìn”. Occhio, c’è una novità.

A Bussolengo torna l’appuntamento più gustoso dell’anno con la 10ima edizione del concorso “La Tripa pì bona de San Valentìn”, che celebra la tradizione premiando la migliore ricetta con la trippa. Ma quest’anno c’è una novità che strizza l’occhio alla creatività: il Trofeo “La Tripa rivisità de San Valentìn”, pensato per valorizzare le interpretazioni più innovative. I ristoratori infatti, avranno l’opportunità di mettersi in gioco in entrambe le categorie, proponendo sia la loro versione classica sia una rivisitazione originale con ingredienti inediti e creativi.

Il concorso a partecipazione gratuita, rivolto ai ristoratori, esercizi di ristorazione e gastronomie del Comune di Bussolengo, sarà giovedì 6 febbraio nella Sala Polivalente dell’ex Bocciodromo in via San Vittore. Alle 19 del giorno del concorso, i partecipanti dovranno presentarsi con la propria pietanza. I piatti saranno poi sottoposti al giudizio della giuria, composta da due chef dell’Associazione Cuochi Scaligeri Verona, da un delegato dell’Associazione Sommelier Italiana e da esperti del settore enogastronomico. La valutazione terrà conto dell’aspetto, del gusto, della tradizione e dell’abbinamento enologico.

Il vincitore del concorso “La tripa pì bona de San Valentin” riceverà, oltre a un piatto artigianale decorato itinerante, anche un piatto in bronzo attestante la vittoria del Trofeo, appositamente creato dall’artista Daniela Gugole.

Il vincitore del concorso “La tripa rivisità de San Valentin” – (trippa innovativa), riceverà invece una targa attestante la vittoria del Trofeo 1° edizione 2025. I secondi e terzi classificati riceveranno una targa. Agli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato.

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail qui entro mercoledì 29 gennaio 2025 indicando il nome del ristorante e/o esercizio di ristorazione, il proprio contatto telefonico e la partecipazione con ricetta tradizionale e/o innovativa.