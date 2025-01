Progettava attacchi terroristici: arrestato 34enne, aveva lavorato nella Bassa

Secondo la Digos stava progettando attacchi terroristici il 34enne arrestato nel Napoletano: aveva lavorato nella Bassa veronese.

Firaoun Mourad, cittadino marocchino di 34 anni, è stato arrestato a San Giuseppe Vesuviano (provincia di Napoli) con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Prima di trasferirsi in Campania, aveva soggiornato per un periodo nella Bassa Veronese. Le indagini, intensificatesi dopo l’attentato di Magdeburgo del 20 dicembre 2024, come riporta Ansa hanno rivelato segni di radicalizzazione attraverso intercettazioni telefoniche e attività sui social. Mourad secondo l’accusa diffondeva propaganda jihadista su Telegram, Facebook e Instagram e faceva proselitismo in gruppi WhatsApp.

Secondo la Digos, progettava azioni antisemite e addestrava giovani a compiere attentati. Tra le prove raccolte, contenuti violenti inneggianti all’Isis e sopralluoghi alla sinagoga di Napoli. L’arresto è avvenuto dopo il tentativo di acquistare un coltello da usare in un attentato. Rafforzate le misure di sicurezza per la comunità ebraica locale.